Что изменится в Германии

Украинские беженцы в Германии получают помощь по программе Bürgergeld, сообщает 24 Канал.

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Однако с 2025 года финансовая поддержка будет уменьшаться в случаях, если беженцы будут отказываться от:

трудоустройства,

участия в интеграционных курсах,

посещения семинаров.

Размер сокращения выплат:

Первое нарушение – минус 10%,

Второе – 20%,

Третье – 30%.

Новые правила направлены на поощрение беженцев к активному участию в экономической и социальной жизни страны.

Размер социальных выплат в Германии для беженцев в 2025 году

563 евро – для одиноких лиц;

– для одиноких лиц; 506 евро – для пар (на каждого);

– для пар (на каждого); 471 евро – для подростков в возрасте от 14 до 17 лет;

– для подростков в возрасте от 14 до 17 лет; 357–390 евро – для детей в зависимости от возраста.

Эти суммы являются основой финансовой поддержки по программе Bürgergeld и могут меняться в зависимости от дополнительных условий и решений по участию в интеграционных программах.

Изменения для украинцев в Ирландии

С марта 2025 года Ирландия прекращает предоставление бесплатного жилья для украинских беженцев. Также предусмотрено выселение тех, кто дольше всего проживает в муниципальных помещениях.

Социальные выплаты остаются без изменений:

38,80 евро в неделю для взрослых;

для взрослых; 29,80 евро в неделю для детей.

Эти меры направлены на оптимизацию системы поддержки и подготовку к интеграции беженцев в местные общины.

Новые правила для украинцев в Австрии

Лишение базового обеспечения (Grundversorgung):

Украинцы, которые владеют собственными автомобилями, будут считаться финансово состоятельными и потеряют право на базовое обеспечение. Это решение принято для уменьшения расходов на поддержку беженцев.

Требования к автомобилям:

Беженцы, прибывшие в Австрию на автомобилях в 2022 году, должны зарегистрировать транспортное средство и оплатить пошлины и специальный налог.

Повышение семейной помощи: