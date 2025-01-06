Что изменится в Германии
Украинские беженцы в Германии получают помощь по программе Bürgergeld, сообщает 24 Канал.
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Однако с 2025 года финансовая поддержка будет уменьшаться в случаях, если беженцы будут отказываться от:
- трудоустройства,
- участия в интеграционных курсах,
- посещения семинаров.
Размер сокращения выплат:
- Первое нарушение – минус 10%,
- Второе – 20%,
- Третье – 30%.
Новые правила направлены на поощрение беженцев к активному участию в экономической и социальной жизни страны.
Размер социальных выплат в Германии для беженцев в 2025 году
- 563 евро – для одиноких лиц;
- 506 евро – для пар (на каждого);
- 471 евро – для подростков в возрасте от 14 до 17 лет;
- 357–390 евро – для детей в зависимости от возраста.
Эти суммы являются основой финансовой поддержки по программе Bürgergeld и могут меняться в зависимости от дополнительных условий и решений по участию в интеграционных программах.
Изменения для украинцев в Ирландии
С марта 2025 года Ирландия прекращает предоставление бесплатного жилья для украинских беженцев. Также предусмотрено выселение тех, кто дольше всего проживает в муниципальных помещениях.
Социальные выплаты остаются без изменений:
- 38,80 евро в неделю для взрослых;
- 29,80 евро в неделю для детей.
Эти меры направлены на оптимизацию системы поддержки и подготовку к интеграции беженцев в местные общины.
Новые правила для украинцев в Австрии
Лишение базового обеспечения (Grundversorgung):
- Украинцы, которые владеют собственными автомобилями, будут считаться финансово состоятельными и потеряют право на базовое обеспечение. Это решение принято для уменьшения расходов на поддержку беженцев.
Требования к автомобилям:
- Беженцы, прибывшие в Австрию на автомобилях в 2022 году, должны зарегистрировать транспортное средство и оплатить пошлины и специальный налог.
Повышение семейной помощи:
- Семейная помощь увеличится на 4,6% с учетом уровня инфляции. Это станет важной поддержкой для семей.