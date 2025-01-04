Хто з ВПО втратить виплати у січні 2025 року

Так для українців, які покинули свої домівки через бойові дії, можуть отримувати кошти до лютого 2025 року, пише 24 канал з посиланням на Урядовий портал.

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Однак деякі особи втратять виплати, якщо не напишуть заяву. Автоматично виплати цим громадянам України не подовжать.

До таких людей належать:

українці з дітьми до 14 років, які мешкають у місцевості, де тривають активні бойові дії або в місцевості, де можливі такі дії;

українці з дітьми до 14 років, які проживають у безпечній місцевості, але з якоїсь причини діти не можуть ходити до школи офлайн;

сім'ї українців, де один із членів доглядає за людиною з інвалідністю 1 групи;

сім'ї українців, у яких один із членів доглядає за неповнолітньою дитиною з інвалідністю або дитиною, яку визнано тяжкохворою.

Крім того, виплати ВПО за заявою можуть бути призначені українцю, який:

старше 60 років; не отримує пенсію; середній дохід на місяць для його родини на кожного одержувача не більше за 9 444 гривні.

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До того ж є категорії українців, яким не належать виплати ВПО. Про це йдеться у законодавстві країни.

До списку належать: