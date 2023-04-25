Ціни на світло залишаться на теперішньому рівні

В Україні поки що не будуть підвищувати ціни на електроенергію. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць.

Нагадуємо, що в Раді розглядали підняття тарифу на електроенергію для населення та бізнесу. Одними із варіантів були підвищення цін на 2,40 гривні та 2,80 гривні за кіловат-годину.

Зараз споживання електроенергії до 250 кіловат-годин щомісяця коштуватиме 1,44 гривні за кіловат-годину. А понад 250 кіловатів – 1,68 гривні за кіловат-годину.

Якими були сценарії підняття

Одним із варіантів підвищення було збільшення тарифів, за словами експерта з питань ЖКГ Олег Попенко, 2,3 – 2,5 гривні за кіловат-годину.

Також могли й зберегти два тарифи на струм. Тобі вартість залежала б від об'ємів споживання сім'ї.

Були е варіанти разового переведення цін до ринково обумовленого рівня. Так звана "шокова терапія".

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Зверніть увагу, що ринкова ціна за світло на сьогодні для населення становила б приблизно 7 гривень.