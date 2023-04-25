Про це заявив під час українського телемарафону "Єдині новини" голова Комітету Андрій Герус, повідомляє 24 Канал.

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Причина підняття тарифів

Хоч Україна отримує багато міжнародної допомоги, цього не буде достатньо для підготовки енергосистеми до зими. Знадобиться ще приблизно 40 мільярдів гривень.

На мою думку, забезпечена верства населення має можливість сплачувати вищий тариф на електричну енергію. Якщо бізнес зараз має тариф 5,5 гривень за кіловат-годину, то населення, яке споживає понад 250 кіловат-годину — 1,68 гривні,

— уточнив Андрій Герус.

Коли очікувати змін

Уряду потрібен час для встановлення остаточних змін з Національною комісією, яка займається державним регулюванням у сфері енергетики та комунальних послуг. Тому вийти за новими тарифами до 1 травня, як зазначали раніше, вже не вийде.

Ймовірно, нові ціни будуть встановленні через місяць, а саме 1 червня. Крім того, обленерго має попередити клієнтів щодо змін не менше, ніж за 3 тижні до встановленої дати.

Наразі є 2 варіанти підняття тарифів. Це може бути 2,40 гривні та 2,80 гривні за кіловат-годину.

Які ціни на світло зараз

При споживанні електроенергії до 250 кіловат-годин – 1,44 гривні за кіловат-годину.

Більше ніж 250 кіловат-годин на місяць – 1,68 гривні за кіловат-годину.

Як повідомлялось раніше, підвищення цін до рівня ринкових є питанням часу, оскільки Україна обрала курс на інтеграцію з енергосистемою Європейського Союзу, а тарифи в Україні є одними з найнижчих серед країн Європи.