Як Росія відновлює свою економіку попри обмеження

Попри посилення західних санкцій, російська економіка відновлює свою рівновагу. За даними МВФ економіка країни може навіть зрости цього року на 0,7%, якщо відбудеться скорочення економік Великої Британії та Німеччини.

Читайте також У Росії лише 2 шляхи: обидва ведуть до зубожіння

Втім не варто думати, що обмеження жодним чином не впливають на країну-агресорку. Адже за умови, що триватиме інтенсивніша війна, Росія не зможе змінити свої перспективи на полі бою.

Будь-яка спроба ескалації неминуче зведе нанівець усі успіхи Росії, як от протистояння санкціям, надання достатньо людей і матеріальних засобів, щоб сприяти вторгненню та інше.

Зараз набір санкцій, які коли-небудь накладалися на велику країну, стосуються осіб, пов’язаними з війною, фінансовими операціями за участю російських організацій, експортом певних товарів до Росії та імпортом більшості товарів з Росії тощо.

До прикладу, після того, як агресорка вторглася в Україну, 10 російських кредиторів були виключені з SWIFT.

Проблема тільки у тому, що повністю відключити усі російські банки від системи неможливо через те, що вони повинні платити за російську нафту та газ.

Крім того, на зміну західним будуються нові фінансові шляхи, як от використання китайської альтернативи SWIFT – CIPS. Середньоденні транзакції з використанням якої зросли на 50% з початку вторгнення.

Що там з енергоносіями

Західні країни завжди побоювалися, що санкції можуть підняти ціни на російські енергоносії, а це своєю чергою вплине на споживачів.

Газ;

Однак зараз імпорт російського газу до ЄС різко впав. А перенаправити його в Китай країна не може через те, що трубопровід, який з'єднує обидві країни, невеликий. Відповідно більше морських перевезень потребують нових підприємств зрідження. А це час та гроші.

За прогнозами консалтингової компанії Rystad Energy, продаж газу в Росії скоротиться з 241 мільярда кубометрів у 2021 році до 136 мільярдів кубометрів у 2023 році.

Нафта;

Ситуація з нафтою, однак, дещо інша. У грудні Євросоюз ввів заборону на імпорт російської нафти. Хоч ще у 2021 році було закуплено понад 40% російського експорту нафти.

Також ЄС заборонив своїм транспортним компаніям, страховикам і фінансистам сприяти продажу російської сирої нафти, якщо ціна за барель не була нижче 60 доларів. У лютому 2023 року подібний пакет санкцій набув чинності щодо російської нафтопереробної продукції.

Але азійські покупці були щасливі поглинати нафту, яку Європа відкидає. У березні майже 90% загального російського експорту сирої нафти було спрямовано до Китаю та Індії.

Крім того, зараз з’явилася нова екосистема тіньових торговців і вантажовідправників, які в основному базуються в Гонконзі та Дубаї. Вони допомагають переправляти нафту в обхід санкцій до нових місць призначення, часто за допомогою російських кредиторів і страховиків. Ці нові покупці, а також високі ціни на сировину, допомогли збільшити профіцит поточного рахунку платіжного балансу Росії до рекордних 227 мільярдів доларів. Це 10% ВВП країни.

Скільки Росії обходиться війна в Україні

Вторгнення в Україну коштує агресорці приблизно в 5 трильйонів рублів на рік. Це 3% ВВП, що менше, ніж, наприклад, Америка витратила на війну в Кореї.

Лише уявіть! Оцінка кількості знищених під час війни російської бронетехніки коливається від 8 000 до 16 000 згідно з нещодавньою доповіддю мозкового Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Крім того, агресорка втратила багато літаків, безпілотників й артилерійських систем.

Втім країна через значні втрати намагається виробляти якомога більше зброї. З промов російських урядовців відомо, що Росія планує виготовити 1 500 сучасних танків у 2023 році. Офіційні особи також заявили, що хочуть масового виробництва безпілотників.

Цікаво Військові витрати України зросли на 640% у 2022 році, – SIPRI

Але обсяги виробленої передової зброї далеко не ті, які потрібні для поповнення запасів. Крім того, українські та західні військові вважають, що Росія вже використала більшість своїх запасів найточніших керованих ракет.

Попри всі негативні наслідки для країни, підтримувати військові зусилля вона зможе ще деякий час. Але розширити їх – інша справа.