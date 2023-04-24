Європейські військові витрати за 2022 рік стали найбільшими за останні 30 років. Такий крок став відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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Росія збільшила військові витрати у 2022 році

Військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році до приблизно 86,4 мільярда доларів, що еквівалентно 4,1% валового внутрішнього продукту Росії. У 2021-му цей показник становив 3,7%.

Витрати на оборону України стали найбільшими в історії

Військові витрати України сягнули 44 мільярдів доларів у 2022 році. Йдеться про колосальне збільшення на 640%. Автори звіту назвали це "найбільшим однорічним збільшенням військових витрат країни, яке коли-небудь фіксувалося в даних "SIPRI". Військові витрати зросли до 34% ВВП у 2022 році в порівнянні з 3,2% у 2021 році.

Військові витрати у Європі збільшилися з часів Холодної війни

Внаслідок війни в Україні європейські держави теж збільшили свої витрати на оборону. Лише витрати держав Центральної та Західної Європи у 2022 році склали 345 мільярдів доларів США. Це значення є найбільшим з 1989 року, коли закінчилася Холодна війна між Сполученими Штатами та СРСР.

Найбільш різке зростання спостерігалося у Фінляндії – 36%, Литві – 27%, Швеції – 12% і Польщі – 11%.

Витрати США, Китаю і Японії

Сполучені Штати залишаються лідером з витрат коштів на оборону. Військові витрати США сягнули 877 мільярдів доларів у 2022 році, що становить 39% загальних світових військових витрат. 19,9 мільярда доларів з загального значення становила військова допомога Україні.

Китай лишається другим у світі за обсягом військових витрат, виділивши приблизно 292 мільярди доларів у 2022 році. Це на 4,2% більше, ніж у 2021 році. Військові витрати Японії зросли на 5,9% між 2021 і 2022 роками, сягнувши 46,0 мільярдів доларів, або 1,1% ВВП країни. Це був найвищий рівень військових витрат Японії з 1960 року і є відповіддю на загрози з боку Китаю та Північної Кореї.

Які держави ще збільшили витрати на оборону