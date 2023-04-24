Европейские военные расходы за 2022 год стали самыми большими за последние 30 лет. Такой шаг стал ответом на полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.

Смотрите также Китай готовится к войне и намерен увеличить оборонный бюджет, – Foreign Affairs

Россия увеличила военные расходы в 2022 году

Военные расходы России выросли на 9,2% в 2022 году до примерно 86,4 млрд долларов, что эквивалентно 4,1% валового внутреннего продукта России. В 2021 году этот показатель составлял 3,7%.

Расходы на оборону Украины стали самыми большими в истории

Военные расходы Украины составили 44 миллиарда долларов в 2022 году. Речь идет о колоссальном увеличении на 640%. Авторы отчета назвали это "наибольшим годовым увеличением военных расходов страны, которое когда-либо фиксировалось в данных "SIPRI". Военные расходы выросли до 34% ВВП в 2022 году по сравнению с 3,2% в 2021 году.

Военные расходы в Европе увеличились со времен Холодной войны

В результате войны в Украине европейские государства тоже увеличили свои расходы на оборону. Только расходы государств Центральной и Западной Европы в 2022 году составили 345 миллиардов долларов США. Это значение является наибольшим с 1989 года, когда закончилась Холодная война между Соединенными Штатами и СССР.

Наиболее резкий рост наблюдался в Финляндии – 36%, в Литве – 27%, Швеции – 12% и Польше – 11%.

Расходы США, Китая и Японии

Соединенные Штаты остаются лидером по расходам средств на оборону. Военные расходы США достигли 877 миллиардов долларов в 2022 году, что составляет 39% общих мировых военных расходов. 19,9 миллиарда долларов из общего значения составила военная помощь Украине.

Китай остается вторым в мире по объему военных расходов, выделив около 292 миллиардов долларов в 2022 году. Это на 4,2% больше, чем в 2021 году. Военные расходы Японии выросли на 5,9% между 2021 и 2022 годами, достигнув 46,0 миллиарда долларов, или 1,1% ВВП страны. Это был самый высокий уровень военных расходов Японии с 1960 года и является ответом на угрозы Китая и Северной Кореи.

Какие государства еще увеличили расходы на оборону