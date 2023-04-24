Европейские военные расходы за 2022 год стали самыми большими за последние 30 лет. Такой шаг стал ответом на полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.
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Россия увеличила военные расходы в 2022 году
Военные расходы России выросли на 9,2% в 2022 году до примерно 86,4 млрд долларов, что эквивалентно 4,1% валового внутреннего продукта России. В 2021 году этот показатель составлял 3,7%.
Расходы на оборону Украины стали самыми большими в истории
Военные расходы Украины составили 44 миллиарда долларов в 2022 году. Речь идет о колоссальном увеличении на 640%. Авторы отчета назвали это "наибольшим годовым увеличением военных расходов страны, которое когда-либо фиксировалось в данных "SIPRI". Военные расходы выросли до 34% ВВП в 2022 году по сравнению с 3,2% в 2021 году.
Военные расходы в Европе увеличились со времен Холодной войны
В результате войны в Украине европейские государства тоже увеличили свои расходы на оборону. Только расходы государств Центральной и Западной Европы в 2022 году составили 345 миллиардов долларов США. Это значение является наибольшим с 1989 года, когда закончилась Холодная война между Соединенными Штатами и СССР.
Наиболее резкий рост наблюдался в Финляндии – 36%, в Литве – 27%, Швеции – 12% и Польше – 11%.
Расходы США, Китая и Японии
Соединенные Штаты остаются лидером по расходам средств на оборону. Военные расходы США достигли 877 миллиардов долларов в 2022 году, что составляет 39% общих мировых военных расходов. 19,9 миллиарда долларов из общего значения составила военная помощь Украине.
Китай остается вторым в мире по объему военных расходов, выделив около 292 миллиардов долларов в 2022 году. Это на 4,2% больше, чем в 2021 году. Военные расходы Японии выросли на 5,9% между 2021 и 2022 годами, достигнув 46,0 миллиарда долларов, или 1,1% ВВП страны. Это был самый высокий уровень военных расходов Японии с 1960 года и является ответом на угрозы Китая и Северной Кореи.
Какие государства еще увеличили расходы на оборону
- Военные расходы Индии составили 81,4 миллиарда долларов США, что на 6% больше, чем в 2021 году.
- В 2022 году Саудовская Аравия стала пятой страной по военным расходам в мире. Они выросли на 16% и достигли примерно 75 миллиардов долларов США, что стало первым увеличением с 2018 года.
- Военные расходы членов НАТО в 2022 году составили 1,2 триллиона долларов США, что на 0,9% больше, чем в 2021 году.
- Великобритания имела самые высокие военные расходы в Центральной и Западной Европе — 68,5 миллиарда долларов, из которых примерно 2,5 миллиарда долларов составила финансовая военная помощь Украине.
- В 2022 году военные расходы Эфиопии выросли на 88% и достигли 1 миллиарда долларов. Увеличение совпало с возобновлением наступления правительства против Фронта народного освобождения Тиграя на севере страны.