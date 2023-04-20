І хоч остаточного рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію ще не прийняли, однак в травні все може змінитися. Все через те, що закінчується термін дії постанови, яка врегульовувала вартість світла для населення.

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Усе це роблять для того, щоб отримати кошти на відновлення енергосистеми України після масових так. В Кабміні вважають, що на це піде приблизно 2 роки, а на побудову нової системи доведеться витратити близько 5 років.

Якою буде нова ціна на електроенергію

Один зі співрозмовників видання у Кабміні зазначив, що суттєвого підвищення цін не буде. Тобто 4 – 6 гривень за кіловат не варто очікувати. Втім поки чиновники не хочуть коментувати нові тарифи на електроенергію.

Варіанти, які звучать у ЗМІ, розглядаються. Але це не означає, що так і буде. Питання складне, воно обговорюється, є прорахунки, є оцінки. Ви самі розумієте, що 1,44 гривні за кіловат-годину не покривають витрати, навіть не покривають витрати на доставку електроенергії до кінцевого споживача. А треба покривати генерацію та відновлення енергосистеми,
– додає співрозмовник в уряді.

Сценарії підвищення

  • Експерт з питань ЖКГ Олег Попенко вважає, що підвищення складе приблизно 30 – 40%. Тобто вартість електроенергії становитиме 2,3 – 2,5 гривні за кіловат-годину.

Виходить так, що в середньому українська сім'я, яка споживає близько 165 кіловатів щомісяця, платитиме не 237,6 гривні, як раніше, а вже 379,5 – 412,5 гривні.

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  • Також можуть зберегти два тарифи на струм. Тобі вартість залежатиме від об'ємів споживання сім'ї.

За цією логікою, ті, хто мають велике помешкання та багато побутових приладів платитимуть більше.

  • Є ще варіанти, які передбачають разове переведення цін до ринково обумовленого рівня. Так звана "шокова терапія".

Відповідно за ринковими цінами, населення повинно платити за кіловат-годину приблизно 7 гривень.