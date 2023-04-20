І хоч остаточного рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію ще не прийняли, однак в травні все може змінитися. Все через те, що закінчується термін дії постанови, яка врегульовувала вартість світла для населення.

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Усе це роблять для того, щоб отримати кошти на відновлення енергосистеми України після масових так. В Кабміні вважають, що на це піде приблизно 2 роки, а на побудову нової системи доведеться витратити близько 5 років.

Якою буде нова ціна на електроенергію

Один зі співрозмовників видання у Кабміні зазначив, що суттєвого підвищення цін не буде. Тобто 4 – 6 гривень за кіловат не варто очікувати. Втім поки чиновники не хочуть коментувати нові тарифи на електроенергію.

Нагадуємо, що про підвищення тарифів заговорив міністр енергетики Герман Галущенко. Але він не назвав можливої ціни після перегляду.

Варіанти, які звучать у ЗМІ, розглядаються. Але це не означає, що так і буде. Питання складне, воно обговорюється, є прорахунки, є оцінки. Ви самі розумієте, що 1,44 гривні за кіловат-годину не покривають витрати, навіть не покривають витрати на доставку електроенергії до кінцевого споживача. А треба покривати генерацію та відновлення енергосистеми,

– додає співрозмовник в уряді.

Сценарії підвищення

Експерт з питань ЖКГ Олег Попенко вважає, що підвищення складе приблизно 30 – 40%. Тобто вартість електроенергії становитиме 2,3 – 2,5 гривні за кіловат-годину.

Виходить так, що в середньому українська сім'я, яка споживає близько 165 кіловатів щомісяця, платитиме не 237,6 гривні, як раніше, а вже 379,5 – 412,5 гривні.

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Також можуть зберегти два тарифи на струм. Тобі вартість залежатиме від об'ємів споживання сім'ї.

За цією логікою, ті, хто мають велике помешкання та багато побутових приладів платитимуть більше.

Є ще варіанти, які передбачають разове переведення цін до ринково обумовленого рівня. Так звана "шокова терапія".

Відповідно за ринковими цінами, населення повинно платити за кіловат-годину приблизно 7 гривень.