На скільки можуть підняти тарифи на світло
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповідає, що тариф на електроенергію можуть збільшити приблизно на 40%.
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Тарифи на електроенергію не зростуть у чотири рази, тобто до розрахункової вартості електроенергії. Припускаю, що вони збільшаться приблизно на 30–40% – до 2,3–2,5 гривні за кіловат-годин,
– каже Попенко.
Нагадуємо, що зараз населення платить за світло за такими тарифами: 1,44 гривні – якщо використовує до 250 кіловатів щомісяця; 1,68 гривні – якщо понад 250 кіловатів щомісяця.
Варіанти підвищення
Зараз в Україні розглядають різні варіанти підвищення тарифів: від модифікації чинної системи субсидій до різних тарифів, залежно від обсягів споживання.
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- За словами Богдана Серебреннікова, аналітика Dixi Group, є ще варіанти, які передбачають разове переведення цін до ринково обумовленого рівня. Так звана "шокова терапія". Також можливе багатоетапне підняття тарифів протягом певного тривалого періоду (наприклад, двох і більше років).
- Можуть розглянути ще й варіант диференціації ставок тарифу.
- Але найімовірніше, що уряд вдасться до м'якого варіанту поступового підняття тарифу.