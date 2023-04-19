На скільки можуть підняти тарифи на світло

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповідає, що тариф на електроенергію можуть збільшити приблизно на 40%.

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Тарифи на електроенергію не зростуть у чотири рази, тобто до розрахункової вартості електроенергії. Припускаю, що вони збільшаться приблизно на 30–40% – до 2,3–2,5 гривні за кіловат-годин,

– каже Попенко.

Нагадуємо, що зараз населення платить за світло за такими тарифами: 1,44 гривні – якщо використовує до 250 кіловатів щомісяця; 1,68 гривні – якщо понад 250 кіловатів щомісяця.

Варіанти підвищення

Зараз в Україні розглядають різні варіанти підвищення тарифів: від модифікації чинної системи субсидій до різних тарифів, залежно від обсягів споживання.

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