Для українців подорожчали житлово-комунальні послуги. Відтак у березні 2023 року їхня вартість збільшилася на 4,6%. Але найбільше ціна змінилася на утримання та ремонт житла.
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На скільки подорожчали послуги
Вартість послуг на прибирання сміття теж виросла – на 17%, а водопостачання – на 1,6%. Крім того:
- послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчали на 1,5%;
- каналізація — на 1,2%;
- гаряча вода, опалення — на 0,2%.
Втім вартість на електроенергію не змінилася, а природній газ взагалі подешевшав – на 0,4%.
Але не оминути того факту, що, до прикладу, окремі послуги все ж здорожчали:
- утримання та ремонт житла — на 0,4%;
- прибирання сміття — на 2,8%;
- послуги з управління багатоквартирними будинками — на 0,2%.
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Що робити, якщо нараховано неправильну суму у платіжці
За порадами Олега Попенка, експерта з ЖКП, з якими він поділився з 24 Каналом, споживачам у випадку, коли їм нарахували неправильну суму варто написати звернення.
Також не варто забувати про проведення звірки показів лічильника:
- зафіксувати показання лічильника за допомогою камери – фото має бути чітким та якісним.
- щоб підтвердити актуальну дату, поряд з лічильником сфотографувати чек з магазину, свіжу газету чи інший носій з відображенням поточної дати. Якщо на вашому пристрої дата виставляється на фото автоматично, цього робити не потрібно.
- отримане фото надіслати на електронну адресу НКРЕКП – pr@nerc.gov.ua.