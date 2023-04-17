Пільги з газопостачання
Для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг й зокрема газопостачання необхідно дотримуватися певних соціальних норм.
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Для отримувачів пільг встановлені такі соціальні норми:
- з газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання – 3,3 кубометра на одну особу на місяць;
- з газопостачання за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача – 5,4 кубометра на одну особу на місяць;
- з газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача — 10,5 кубометра на одну особу на місяць.
Також українці можуть скористатись пільгою щодо управління багатоквартирним будинком – 21 квадратних метрів загальної площі на одну особу та додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю. Коли фактична площа житла (квартири) є меншою, застосовується фактична площа;