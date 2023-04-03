Тариф у квітні від Нафтогазу

Ціну на газ для надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню Нафтогаз залишив на рівні 7,42 тисячі гривень за тисячу кубометрів, враховуючи ПДВ.

Для бюджетних установ — 16,39 тисячі гривень за тисячу кубометрів, враховуючи ПДВ.

Читайте також Тільки власний газ та вищі тарифи: що чекає на Україну після найважчого опалювального сезону

Важливо! Також Нафтогаз продовжить постачати газ підприємствам, установам, організаціям, на чиєму балансі перебувають гуртожитки та/або інші житлові будинки, в яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі, за ціною 7,42 гривні за кубометр, враховуючи ПДВ.

Яким може бути тариф для побутових споживачів

Експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко у коментарі 24 Каналу раніше розповідав, що українці можуть очікувати підняття тарифів на газ в середньому десь до 11–12 гривень.