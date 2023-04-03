Тариф в апреле от Нафтогаза
- Цену на газ для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению Нафтогаз оставил на уровне 7,42 тысячи гривен за тысячу кубометров, учитывая НДС.
- Для бюджетных учреждений — 16,39 тысячи гривен за тысячу кубометров, учитывая НДС.
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Каким может быть тариф для бытовых потребителей
Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко в комментарии 24 Каналу ранее рассказывал, что украинцы могут ожидать поднятия тарифов на газ в среднем где-то до 11 – 12 гривен.
Насколько я знаю, рассматривается несколько вариантов повышения стоимости газа: первый этап – 11 – 12 гривен, второй – до стоимости 16 гривен.