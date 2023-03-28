Как Украина прошла отопительный сезон

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что в связи с теплой весной отопительный сезон в этом году завершится раньше. Более того, Украина прошла его вполне успешно. С ним согласны и эксперты, с которыми пообщался 24 Канал – Юрий Щедрин и Олег Попенко.

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Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Ждем еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях. Мы прошли самую тяжелую зиму и это придает нам уверенность – выстоим и дальше!

Обратите внимание! В Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей может начаться отключение от отопления.

Что способствовало успешному прохождению отопительного сезона

Юрий Щедрин считает, что отопительный сезон 2022 – 2023 был успешен благодаря двум факторам: один положительный, другой – отрицательный.

Первый – теплая зима на которую все рассчитывали. Такие низкие температуры снизили потребление газа, что было полезно нашей энергосистеме.

на которую все рассчитывали. Такие низкие температуры снизили потребление газа, что было полезно нашей энергосистеме. Второй, к сожалению, отрицательный – это сокращение промышленности.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Промышленность потребляла более половины от общего потребления до войны, а сейчас это значительно меньше, поэтому, к сожалению, из-за снижения промышленности снизилось и использование газа. Поэтому благодаря этим двум факторам у нас был успешный сезон и нам хватило того газа, который у нас был.

Олег Попенко тоже резюмирует успешное прохождение отопительного сезона, особенно учитывая постоянные обстрелы и отсутствие электроэнергии. Следует отметить, что в Украине есть целые города, которые перешли на электроотопление. К примеру, в Днепропетровской области.

С какими запасами Украина завершает отопительный сезон

Олег Попенко Эксперт по жилищно-коммунальным услугам В настоящее время газ есть в хранилищах. Последняя цифра, которую называли, – это около 8 миллиардов кубометров газа. Поэтому мы вышли с остатками газа в хранилищах, поэтому мы можем продолжать проводить внутреннюю добычу газа и готовиться к следующему отопительному сезону.

В начале марта в колонке для Экономической Правды Алексей Чернышев отметил, что запасы газа в украинских хранилищах сохраняются на уровне 10 миллиардов кубометров газа. Он подчеркнул, что даже повышенный спрос на природный газ для генерации электроэнергии существенно не повлияет на баланс газового рынка Украины.

Также глава НАК поделился, что в Нафтогазе вводится новый подход к отопительным сезонам с циклом планирования на два года вперед. Таким образом руководство НАК пытается учесть все последующие вызовы и риски, имея готовый план действий.

Откуда Украина импортировала газ в этом отопительном сезоне

Олег Попенко рассказывает, что Украина в этом отопительном сезоне импортировала газ из ЕС, но происхождение этого газа сложно назвать. Поскольку мы могли закупать СПГ на входе в, например, в Свиноуйсьце (польский порт), куда приходит танкер с СПГ, но газ будет закачиваться по общей трубе, где будет неизвестно чей он.

В этот отопительный сезон газ нам давали Канада, Норвегия, Польша. Также у нас есть контракты с некоторыми юридическими лицами, продающими газ Нафтогазу, но мы не знаем происхождения этого газа. Мы знаем только, что это фирмы, предприятия, зарегистрированные в ЕС и продающие нам газ,

– добавляет эксперт.

Тарифы на газ: вырастут ли платежки

Олег Попенко не исключает, что тарифы на газ могут возрасти ввиду: пересмотра тарифа на электроэнергию и услуги водоканалов и учитывая сверхсложную финансовую ситуацию в Нафтогазе.

Эксперт рассказал, что, по некоторым оценкам, Нафтогаз нуждается в бюджете 200 – 300 миллионов, поэтому может предположить, что в Нафтогазе пойдут на непопулярные шаги и будут поднимать тарифы для населения (бытовых потребителей).

Вместе с тем он отмечает падение цены газа в ЕС и на лондонской бирже до около 400 долларов. Поэтому не знает, насколько поднятие тарифов было бы популярно в Украине, особенно учитывая собственную добычу.

Но мы можем ожидать поднятия тарифов на газ в среднем где-то до 11 – 12 гривен. Насколько я знаю, рассматривается несколько вариантов поднятия стоимости газа: первый этап – 11 – 12 гривен, второй – до стоимости 16 гривен,

– рассказывает Попенко.

Что говорит правительство

28 февраля во время телемарафона Алексей Чернышев отметил, что цена на газ не будет меняться в течение текущего отопительного сезона "независимо от его юридического или фактического завершения".

Напомним, что в июле Кабмин продлил действие фиксированной цены на газ для производителей тепла на уровне 7,4 гривны за кубометр газа до 31 мая 2023 года. По мнению правительства, такая цена на газ должна была дать возможность местным властям не повышать тарифы на тепло и горячее водоснабжение в Украине.

Также осенью 2022 года председатель налогового комитета Даниил Гетманцев заявлял, что существующие тарифы на газ для населения неоправданно низкие, поэтому правительство может их пересмотреть в апреле 2023 года. Однако пока никаких официальных заявлений по поводу пересмотра тарифов на газ нет.

Важно! Тарифы на газ для населения устанавливают поставщики, а не НКРЭКУ.

Может ли Украина сама себя обеспечить газом

Эксперты, с которыми пообщался 24 Канал, единогласно отметили, что Украина должна двигаться в сторону энергетической независимости и отказаться от импорта газа.

По мнению Юрия Щедрина, единственный фактор, благодаря чему это можно сделать, – увеличение собственной добычи.

К сожалению, в этом году из-за войны в 2022 году у нас сократилась добыча где-то около 7%, но у нас значительные запасы. У нас вторые по величине запасы в Европе, больше только у Норвегии. У нас есть значительные залежи газа, которые нужно разрабатывать. В это нужно инвестировать и это единственный путь к энергонезависимости,

– рассказывает он.

Щедрин отмечает, что в настоящее время Украине хватает собственной добычи на потребительские нужды – для отопления населения, для отопления жилья граждан. Но если будет восстанавливаться промышленность, его хватать не будет. Так что о наращивании добычи нужно думать уже сейчас.

Олег Попенко подчеркивает, что вопрос обеспечения Украины самой себя газом и отказ от импорта зависит от многих факторов.

Сейчас данные по добыче украинского газа закрыты, так что сложно сказать, сколько мы будем добывать газа в ближайшие периоды и сможем ли мы самостоятельно обеспечить себя в ближайшие периоды газа. Почему? Потому что это зависит от того, как мы запустим производство, какая будет зима, сколько мы будем добывать. Если это все знать, тогда можно сказать – сможем прожить без импорта газа или нет,

– рассказывает Попенко.

В целом, эксперт считает, что в ближайший период все же вряд ли мы сможем прожить без импорта газа из ЕС, хотя и подчеркивает, что двигаться в этом направлении нужно.

Планы Нафтогаза

Глава НАК "Нафтогаз" также отмечал, что Украина должна увеличивать свою добычу газа для того, чтобы обеспечить собственную энергонезависимость.

По плану госхолдинг должен увеличить добычу на 8%, а частные компании – на 16% "в условиях запрета экспорта природного газа", передает Bloomberg.

Одной из наших приоритетных задач сегодня также является возобновление реальной работы рынка газа в Украине. Мы активно работаем над тем, чтобы увеличивалась собственная добыча, как силами Группы Нафтогаз, так и силами частных добытчиков, для которых должны быть созданы условия. Украина готовится к разным сценариям прохождения следующего отопительного сезона,

– сказал Чернышев.

Важно! В Нафтогазе подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы в этом году впервые в истории независимой Украины отказаться от импорта газа.