Об этом глава налогового комитета Даниил Гетманцев рассказал во время бизнес-форума "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени", передает 24 канал.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике ПСО (механизм возложения специальных обязанностей – 24 канала) – это принципиальная позиция президента, принципиальная позиция правительства, что мы выполним те обещания, которые брали перед людьми – до конца отопительного сезона не будем менять тарифы. Поэтому до апреля тарифы не будут изменены. После апреля есть основания говорить о том, что его нужно менять.

Нардеп также добавил, что, по его личному мнению, это нужно было сделать гораздо раньше, ведь фиксированный тариф на газ для бытовых потребителей на уровне 7,99 гривны за кубометр газа – "это очень дешево и это неоправданно дешево". Вместе с тем Гетманцев отмечает, что обещание правительства и президента будет выполнено.

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Как в Украине работает рынок газа

Напомним, что с 1 мая 2021 года в Украине действует годовой и месячный тариф. Размер годового тарифа должны были пересмотреть до 30 апреля этого года, однако из-за войны правительство запретило повышать тарифы до ее окончания. Соответственно годовой тариф остался прежним.

В итоге огромное количество поставщиков перестало оказывать сервисы своим клиентам, соответственно те перешли на тариф поставщика последней надежды (ПОН). Эту роль в Украине выполняет НАК "Нафтогаз", но не более 60 дней. Также в ПОН переходят клиенты поставщика, которого лишили лицензии.

В целом потребителями поставщика являются 12,3 миллиона домохозяйств, для которых действует тариф в 7,96 гривны за кубометр газа.

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