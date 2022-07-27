Так, мораторий будет действовать во время объявленного военного положения исключительно на территориях, которые находятся или находились в зоне боевых действий или под временной оккупацией. Поддержали законопроект 312 народных депутатов.

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Что предполагает законопроект

О принятии проекта закона №7531 сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в телеграме, однако на сайте Верховной Рады по состоянию на 17:00 статус пока не обновлен – "ожидает второго чтения".

Согласно документу, мораторий на принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги будет действовать в территориальных общинах, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся или находившихся под временной оккупацией и в окружении.

Такие населенные пункты и районы определены официальным перечнем, утвержденным постоянно обновляемым Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. С актуальным списком можно ознакомиться по ссылке.

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Заметим, что закон также запрещает взимать долги за коммунальные услуги с собственников недвижимого имущества, являющегося местом жительства физического лица и уничтоженного или поврежденного в результате полномасштабной войны россии против Украины.

Кроме того, документ устанавливает запрет действий по исполнению решений (кроме решений по искам физических лиц о взыскании зарплаты, денежного довольствия военнослужащих), по которым должниками являются следующие субъекты:

предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины,

органы военного управления, соединения,

воинские части,

высшие военные учебные заведения,

военные учебные подразделения заведений высшего образования,

учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины.

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