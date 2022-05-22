Соответствующее решение нардепы приняли на заседании 22 мая. Об этом сообщает 24 канал.

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Накануне соответствующее предложение парламенту внес президент Владимир Зеленский. Заметим, что до этого Верховная Рада дважды продлевала военное положение на 30 дней.

Почему именно на 90 дней

Народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский объяснил, что нет никаких гарантий завершения боевых действий в ближайшие 30 дней. Причиной этого является по меньшей мере то, что контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Поэтому, как отметил нардеп, нужно отдавать себе отчет, что месяца на это не хватит и придется снова продолжать военное положение.

Кроме того, такое решение имеет юридическую основу, ведь военное положение предполагает ограничение определенных прав и свобод человека. Поэтому после каждого продления представители Украины в ООН должны информировать организацию об этом. То есть, ежемесячно. Однако при принятии этого решения украинские дипломаты будут отчитываться ООН только 1 раз.

Однако военное положение можно будет отменить досрочно, если боевые действия прекратятся до 25 августа.

Коротко о военном состоянии

Военное положение – это специальный правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее регионах при угрозе вооруженной агрессии или нападения. Он необходим, чтобы предоставить соответствующим органам государственной власти полномочия, необходимые для уменьшения или предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности. Кроме того, временно могут ограничивать конституционные права и свободы человека. В частности, право на передвижение, собрание и митинги.

Военное положение в Украине: главное

23 февраля 2022 года Верховная Рада приняла решение о введении чрезвычайного положения на территории Украины из-за угрозы полномасштабного российского вторжения. Однако страна-агрессорка начала наступление уже на следующую ночь.

Из-за вторжения России утром 24 февраля по всей территории Украины было введено военное положение на 30 дней.

В марте и апреле Верховная Рада уже голосовала за продление военного положения. Каждый раз его продлили так же на 30 дней.

Еще в апреле 2022 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что после отмены военного положения на территории Украины будет действовать режим чрезвычайного положения . Он будет продолжаться до тех пор, пока будут ликвидировать последствия войны.

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