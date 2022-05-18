Соответствующие законопроекты №7389 и №7390 уже появились на сайте Верховной Рады.

Важно Эвакуационная миссия из "Азовстали" продолжается, – Зеленский

Текстов законопроектов пока нет, поэтому конечные даты действия военного положения и общей мобилизации пока неизвестны.

Что было раньше

Отметим, что в прошлый раз депутаты продлили военное положение в Украине до 24 мая.

Справка. Военное положение – это особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения. Военное положение предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека.

В то же время указ об общей мобилизации в Украине был утвержден еще 3 марта. В начале мая в ВСУ сообщили, что мобилизация будет продолжаться до 24 мая, сейчас она проводится с меньшими темпами, поскольку ее показатели выполнены на 100%.

Россия готовится к ведению долговременной войны

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что война сейчас переходит в затяжную фазу. В Херсонской и Запорожской области российские оккупанты, в частности, принялись активно осуществлять инженерные и фортификационные работы для того, чтобы в случае необходимости перейти к обороне.

Министр отметил, что каждый день войны – это жертвы среди наших защитников и защитниц, а также огромные страдания гражданского населения, особенно на временно оккупированных россиянами территориях.

Весь мир видел, что произошло в Буче. Такие же "бучи" сейчас происходят везде, где стоят российские войска. Наших людей похищают, пытают, убивают,

– подчеркнул Резников.

Кроме того, по словам министра обороны, война уничтожает украинскую экономику. Ежедневно увеличивается потребность в ресурсах для восстановления, а затягивание войны усиливает риск глобальных продовольственного и миграционного кризисов.

Обратите внимание! Резников заверил, что, учитывая эти факторы, Украина хочет победить врага и освободить свои территории в кратчайшие сроки, не дать России возможности затянуть конфликт.