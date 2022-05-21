Народные депутаты отзывают подписи под законопроектом 7381. Он предлагает лишать украинского гражданства тех военнообязанных, кто уехал из страны и не вернулся в течение месяца.

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Речь идет о тех, кто уехал и не вернулся без уважительных причин – запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, аварии, командировки, официальная работа за границей, пребывание на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

"Законопроект 7381 о лишении гражданства за невозврат из-за границы, зарегистрированный в парламенте на днях, рассматриваться не будет. Коллеги отзывают свои подписи под законопроектом", – сообщила Ольга Совгиря.

Почему законопроект не может быть принят, коллегам объяснила. Баланс между общественным запросом и Конституцией восстановлен,

– добавила Ольга Совгиря.

Военное положение в Украине: последние новости

Президент Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении в Украине военного положения из-за нападения России.

Из-за вторжения России утром 24 февраля по всей территории Украины было введено военное положение на 30 дней. В марте и апреле Верховная Рада уже голосовала за продление военного положения. Каждый раз его продлили так же на 30 дней.

Из-за широкомасштабной агрессии России в Украине планируют продлить военное положение с 25 мая еще на 90 дней . Однако пока указ Президента Украины еще не утвердили.

Нардепы от "Слуги народа" предложили снять возрастные ограничения для мужчин, желающих присоединиться к терробороне. Соответствующий законопроект уже был внесен в Верховную Раду.

Президент Владимир Зеленский 14 мая подписал законопроект о запрете пророссийских политических партий.

Верховная Рада приняла закон о конфискации активов определенных лиц . Ранее ветировал его президент Владимир Зеленский и внес свои предложения.

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