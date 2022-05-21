Народні депутати відкликають підписи під законопроєктом 7381. Він пропонує позбавляти українського громадянства тих військовозобов'язаних, хто виїхав з країни та не повернувся протягом місяця.

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Йдеться про тих, хто виїхав і не повернувся без поважних причин – заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, аварії, відрядження, офіційна робота за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

"Законопроєкт 7381 про позбавлення громадянства за неповернення з-за кордону, зареєстрований у парламенті днями, розглядатися не буде. Колеги відкликають свої підписи під законопроєктом", – повідомила Ольга Совгиря.

Чому законопроєкт не може бути ухвалений, колегам пояснила. Баланс між суспільним запитом та Конституцією відновлено,

– додала Ольга Совгиря.

Воєнний стан в Україні: останні новини

Президент Володимир Зеленський вранці 24 лютого оголосив про запровадження в Україні воєнного стану через напад Росії.

Через вторгнення Росії уранці 24 лютого по всій території України ввели воєнний стан на 30 днів. У березні та квітні Верховна Рада уже голосувала за продовження воєнного стану. Щоразу його продовжували так само на 30 днів.

Через широкомасштабну агресію Росії в Україні планують продовжити воєнний стан з 25 травня ще на 90 днів. Проте наразі указ Президента України ще не затвердили.

Нардепи від "Слуги народу" запропонували зняти вікові обмеження для чоловіків, які хочуть долучитися до тероборони. Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду.

Президент Володимир Зеленський 14 травня підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.

Верховна Рада прийняла закон щодо конфіскації активів певних осіб. Раніше його ветував президент Володимир Зеленський та вніс свої пропозиції.

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