За законом, президент України Володимир Зеленський тепер має видати указ про введення воєнного стану, пояснює 24 канал.

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Указ має пояснювати:

потребу запровадження воєнного стану;

межі території, де вводиться воєнний стан, час введення і термін, на який він вводиться (обмеження щодо терміну дії воєнного стану у законі не прописані);

завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку із запровадженням воєнного стану із зазначенням терміну цих обмежень.

Що таке воєнний стан? В Україні воєнний стан визначається як особливий правовий режим, що вводиться у разі загрози національній безпеці. Його можуть ввести на території всієї України, або окремих її місцевостях.



Підставами для введення воєнного стану може стати як збройна агресія чи загроза нападу, так і небезпека державній незалежності України, її територіальній цілісності. Для відвернення таких загроз відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування під час воєнного стану надаються необхідні повноваження.



В умовах правового режиму воєнного стану можливе тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб. Які саме – у кожному окремому випадку визначає президент.

Після отримання указу президента Верховна Рада матиме два дні, щоб розглянути та прийняти рішення щодо його затвердження.

Затверджений указ негайно оголошується через засоби масової інформації.

Після того, Україні потрібно буде через Генерального секретаря ООН повідомит про параметри введеного надзвичайного стану держави, оскільки вона є учасником Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

Що обмежує воєнний стан

На територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.

У разі ескалації воєнних дій або вторгнення російських військ вони мають зробити все необхідне, аби убезпечити людей та дозволити військовим ефективно працювати.

Що заборонено під час дії режиму воєнного стану / Інфографіка 24 каналу

За законом військова адміністрація, під управління якої перейдуть області, де буде введено воєнний стан, може:

запроваджувати трудову повинність для окремих категорій працездатних осіб, які не залучені до забезпечення життєдіяльності людей, оборони і не заброньовані за підприємствами, установами та організаціями;

Важливо: до суспільно корисних робіт можуть залучати виключно працездатних осіб віком від 16 років, які не мають обмежень за станом здоров'я до роботи в умовах воєнного стану. До суспільно корисних робіт забороняється залучати малолітніх дітей, дітей віком від чотирнадцяти до п'ятнадцяти років, жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також вагітних жінок у разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров'я.

запроваджувати комендантську годину;

встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю;

перевіряти документи осіб, а в разі потреби – проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією.

встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан;

забороняти торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, а також зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами;

запроваджувати у разі необхідності нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами;

встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ;

проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або здоров'ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

видавати накази (розпорядження) про відсторонення від роботи керівників підприємств, установ та організацій без збереження заробітної плати за неналежне виконання ними обов'язків;

у разі невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян електронне комунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп'ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку;

примусово відчужувати майно, в тому числі те, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка.

Важливо: Закон дозволяє впроваджувати ці обмеження, але це не означає, що всі вони будуть діяти на територіях, де введуть воєнний стан. Інформацію щодо кола обмежень, які можуть застосовуватися, буде містити саме указ президента України. Готуватись до запровадження можливих обмежень варто лише після уважного ознайомлення із цим указом.

Що заборонено на час дії воєнного стану

Режим воєнного стану також містить низку обмежень:

не можна припинити повноваження президента, уряду, Верховної ради, омбудсмена, судів, органів прокуратури, органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування;

заборонено змінювати Конституції України та Криму;

заборонено проведення будь-яких виборів та референдумів;

не можна обмежити повноваження судів, органів та установ системи правосуддя;

не можна обмежити права та свободи людини та громадянина, передбачені частиною другою статті 64 Конституції України. Йдеться, зокрема, про рівні права, неможливість позбавлення громадянства, невід'ємне право на життя, право на свободу та особисту недоторканність;

не можна використовувати режим воєнного стану як підставу для застосування тортур, жорстокого поводження чи покарання, що принижують людську гідність;

Крім того, під час дії воєнного стану населенню можуть заборонити проведення масових заходів, мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Також уповноважені органи мають право регулювати роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфій, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, закладів культури і ЗМІ. Крім того, вони можуть забороняти передачу інформації через комп'ютерні мережі.

Коли в Україні діяв воєнний стан

У новітній історії України воєнний стан запроваджували лише один раз – з 26 листопада до 26 грудня 2018 року. Його запровадили після того, як у Керченській протоці Росія обстріляла три українські військові катери і захопила понад 20 наших моряків.

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Воєнний стан діяв у десяти областях України: Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській та Вінницькій. Права українців на час дії воєнного стану не обмежували.