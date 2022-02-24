По закону, президент Украины Владимир Зеленский теперь должен издать приказ о введении военного положения, объясняет 24 канал.

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Указ должен объяснять:

необходимость введения военного положения;

границы территории, где вводится военное положение, время введения и срок, на который оно вводится (ограничения по сроку действия военного положения в законе не прописаны);

задачи военного командования, военных администраций, органов государственной власти и органов местного самоуправления;

перечень конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые временно ограничиваются в связи с введением военного положения с указанием срока этих ограничений.

Что такое военное положение? В Украине военное положение определяется как особый правовой режим, который вводится в случае угрозы национальной безопасности. Его могут ввести на территории всей Украины или отдельных ее местностях. Основаниями для введения военного положения может стать как вооруженная агрессия или угроза нападения, так и опасность государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. Для предотвращения таких угроз соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления во время военного положения предоставляются необходимые полномочия. В условиях правового режима военного положения возможно временное ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц. Каких именно – в каждом отдельном случае определяет президент.

После получения указа президента у Верховной Рады будет два дня, чтобы рассмотреть и принять решение о его утверждении.

Утвержденный указ немедленно объявляется через средства массовой информации.

После того Украине нужно будет через Генерального секретаря ООН сообщить о параметрах введенного чрезвычайного положения в государстве, поскольку она является участником Международного пакта о гражданских и политических правах.

Что ограничивает военное положение

На территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные государственные органы – военные администрации.

В случае эскалации военных действий или вторжения российских войск они должны сделать все необходимое, чтобы обезопасить людей и позволить военным эффективно работать.

Что запрещено во время действия режима военного положения / инфографика 24 канала

По закону военная администрация, под управление которой перейдут области, где будет введено военное положение, может:

вводить трудовую повинность для отдельных категорий трудоспособных лиц, которые не привлечены к обеспечению жизнедеятельности людей, обороны и не забронированы за предприятиями, учреждениями и организациями;

Важно: к общественно полезным работам могут привлекаться исключительно трудоспособные лица в возрасте от 16 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья к работе в условиях военного положения. К общественно полезным работам запрещается привлекать малолетних детей, детей в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также беременных женщин в случае, когда выполнение таких работ может негативно повлиять на состояние их здоровья.

вводить комендантский час;

устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;

использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны, изменять режим их работы, проводить другие изменения производственной деятельности, а также условий труда в соответствии с законодательством о труде;

проверять документы лиц, а в случае необходимости проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией.

устанавливать запрет или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение;

запрещать торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, а также оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами;

вводить в случае необходимости нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами;

устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений;

проводить эвакуацию населения, если возникает угроза его жизни или здоровью, а также материальных и культурных ценностей, если возникает угроза их повреждения или уничтожения, в соответствии с перечнем, утверждаемым Кабинетом Министров Украины.

издавать приказы (распоряжения) об отстранении от работы руководителей предприятий, учреждений и организаций без сохранения заработной платы за ненадлежащее исполнение ими обязанностей;

в случае невыполнения мер правового режима военного положения изымать у предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, отдельных граждан электронное коммуникационное оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры, а также в случае необходимости другие технические средства связи;

принудительно отчуждать имущество, в том числе то, что находится в частной или коммунальной собственности, изымать имущество государственных предприятий, государственных хозяйственных объединений для нужд государства в условиях правового режима военного положения в установленном законом порядке и выдавать об этом соответствующие документы установленного образца.

Важно: Закон позволяет внедрять эти ограничения, но это не значит, что все они будут действовать на территориях, где введут военное положение. Информацию относительно круга ограничений, которые могут применяться, будет содержать именно указ президента Украины. Готовиться к введению возможных ограничений стоит только после внимательного ознакомления с этим указом.

Что запрещено на время действия военного положения

Режим военного положения также содержит ряд ограничений:

нельзя прекратить полномочия президента, правительства, Верховной Рады, омбудсмена, судов, органов прокуратуры, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование;

запрещено менять Конституции Украины и Крыма;

запрещено проведение любых выборов и референдумов;

нельзя ограничить полномочия судов, органов и учреждений системы правосудия;

нельзя ограничить права и свободы человека и гражданина, предусмотренные частью второй статьи 64 Конституции Украины. Речь идет, в частности, о равных правах, невозможности лишения гражданства, неотъемлемом праве на жизнь, праве на свободу и личной неприкосновенности;

нельзя использовать режим военного положения как основание для применения пыток, жестокого обращения или наказания, унижающих человеческое достоинство;

Кроме того, во время действия военного положения населению могут запретить проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Также уполномоченные органы имеют право регулировать работу поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг, полиграфий, издательств, телерадиоорганизаций, телерадиоцентров и других предприятий, учреждений, учреждений культуры и СМИ. Кроме того, они могут запретить передачу информации через компьютерные сети.

Когда в Украине действовало военное положение

В новейшей истории Украины военное положение вводили только один раз – с 26 ноября по 26 декабря 2018 года. Его ввели после того, как в Керченском проливе Россия обстреляла три украинских военных катера и захватила более 20 наших моряков.

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Военное положение действовало в десяти областях Украины: Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской и Винницкой. Права украинцев на время действия военного положения не ограничивали.