Запустили интерактивную карту, на которой можно мониторить активность русской армии у границ.

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Откуда берут информацию

Данные для проекта берутся со спутников. Их анализируют, а затем на карту наносят отметки о текущих позициях российских войск. Динамику тоже учитывают.

Создатели проекта хотят остаться анонимными. Пока сайт работает в тестовом режиме. Можно нажать на геолокацию размещения войск и получить спутниковые снимки.

Карта российских войск / Скриншот с сайта

Бот в твиттере

Также разработчики создали бот в твиттере, который пишет о новых обнаружениях и других данных.

Теперь волонтеры работают, чтобы получить более качественные снимки европейских операторов. В дальнейшем планируется улучшать интерфейс и привлекать аналитиков и модераторов для улучшения анализа данных.

Войска России у границ: главное

Россия еще с осени 2021 года постепенно стягивала свои войска к украинским границам. Москва прикрывалась плановыми учениями.

В феврале Кремль заявил об отводе войск, однако украинские власти говорят, что на самом деле этого не произошло. Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что у границ находятся около 150 тысяч военных России.

Войска Москва стянула и в Белоруссию. Вместе с Минском они проводили учения "Союзная решимость-2022", которые должны были закончиться 20 февраля. Однако, после этой даты силы так и не отвели.

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