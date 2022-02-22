Люди на оккупированных территориях запуганы и отказываются разговаривать. Об этом заявил правозащитник Павел Лисянский.
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Скольких мужчин уже "мобилизовали"
По словам эксперта, назвать точное количество сложно. Но это может быть уже 3 – 4 тысячи мужчин. При этом на оккупированных территориях под так называемый "призыв" попадает около миллиона человек.
Главари боевиков пока "мобилизуют" мужчин с паспортами России и квазиобразований. Но были и случаи, когда пытались затащить в "армию" и тех, кто таких паспортов не имеет. По словам Лисянского, все это происходит принудительно.
Мужчин увозят в военкоматы, пункты военных сборов, а оттуда на кратковременный инструктаж на полигоны оккупантов, где ранее проходили обучение так называемые "резервисты",
– объясняет Лисянский.
По словам правозащитника, так называемые военные комиссары оккупантов забирают людей с предприятий, шахт и заводов. Есть случаи, когда шахтеры отказывались и соглашались на уголовную ответственность, но им обещали физическую силу в случае отказа. Более того, забирают даже учеников военных заведений, которым не исполнилось 18 лет.
Позиция Людмилы Денисовой
Обратила внимание на такие циничные действия оккупантов и уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
Призыву подлежат даже несовершеннолетние парни в возрасте от 17 лет. В так называемых "военных училищах" оккупантов курсантам, которым 16 – 18 лет, отдали приказ о приведении к боевой готовности с последующим участием в боевых действиях,
– сообщает Денисова.
Она подчеркивает, что такие действия нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает вовлечение детей в вооруженные конфликты.
Что говорят жители с оккупированных территорий
В соцсетях жители оккупированного Донбасса обсуждают "мобилизацию". Они подтверждают, что мужчин забирают прямо с улицы.
"По городу ездят грузовики с военными, которые останавливаются и ловят людей прямо на улицах и во дворах и вручают им бессрочную повестку. Если люди отказываются, обещают приехать вечером по домашнему адресу и забрать силой", – рассказал житель оккупированного Донецка.
Он работает водителем продуктовой компании и из-за такой ситуации вынужден был не выходить на работу. Хотя в его фирме сейчас есть приказ об отсрочке мобилизации водителей, потому что они обеспечивают поставки продуктов на рынки и в магазины. В то же время, по словам мужчины, 19 его друзей-водителей из хлебокомбината уже "мобилизовали". Он сказал, что "продукцию теперь некому развозить в магазины, город останется без хлеба".
У мужчин, которых насильно "мобилизируют", забирают мобильные телефоны, а семьям ничего не сообщают о них. Также в оккупированном Донецке активно агитируют за "мобилизацию". По улицам ездят автобусы с громкоговорителями. Также рассылают соответствующие сообщения. Кроме того, люди отмечают, что обстрелы значительно усилились за последние дни.
Какие провокации совершают боевики
- Пророссийские марионетки усилили обстрелы мирных жителей и цинично обвиняют во всем Украину. Наше государство же подчеркивает, что никаких обстрелов не ведет.
- Путин также заявил, что признал боевиков на Донбассе и ввел туда войска. Такое решение уже осудил весь цивилизованный мир.
- Боевики тем временем на оккупированных территориях усиливают свою пропаганду. Они разгоняют фейк о якобы "диверсии с убийством" троих гражданских.
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