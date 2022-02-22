Оккупанты говорят о якобы "диверсии" на трассе "Донецк – Горловка". Обвиняют во всем, конечно же, Украину.

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Новый фейк боевиков

Убеждают, якобы утром 22 февраля "украинские диверсанты" подорвали взрывное устройство. В результате якобы погибли трое гражданских, которые ехали по этому маршруту на автомобиле.

Боевики даже обнародовали кадры "взорванной" машины. Утверждают, что они сделаны на месте событий. Однако, по традиции, никаких доказательств, которые могут свидетельствовать о причастности Украины, не приводят.



Оккупанты публикуют кадры якобы взорванной машины / Фото из телеграм-канала Shot



Фото, которые распространяют боевики / Фотографии из телеграм-канала Shot

Боевики сами подрывают инфраструктуру

Только накануне в ООС предупредили, что боевики на Донбассе совершают провокации, подрывая объекты инфраструктуры. Таким образом они цинично пытаются переложить вину на Украину.

Российские марионетки продуцируют фейки

На фоне обострения на Донбассе российская пропагандистская машина работает в усиленном режиме. Очевидно, что оккупанты пытаются дестабилизировать ситуацию внутри Украины, распространяя такие фейки.

Например, 21 февраля оккупанты заявили, что якобы взорвали две украинских БМП, которые пересекли границу, и "взяли в плен военного". В ВСУ сразу же назвали эту информацию фейком.

Ранее российская ФСБ утверждала об "обстреле" пограничного пункта в Ростовской области. Это сразу прокомментировали в СНБО. Алексей Данилов опроверг циничные обвинения.

Важно – Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса: