Окупанти говорять про нібито "диверсію" на трасі "Донецьк – Горлівка". Звинувачують у всьому, звісно ж, Україну.

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Новий фейк бойовиків

Переконують, нібито вранці 22 лютого "українські диверсанти" підірвали вибуховий пристрій. У результаті начебто загинули троє цивільних, які їхали за цим маршрутом на автомобілі.

Бойовики навіть оприлюднили кадри "підірваної" машини. Стверджують, що вони зроблені на місці подій. Однак, за традицією, жодних доказів, які мали б свідчити про причетність України, не наводять.



Окупанти публікують кадри нібито підірваної машини / Фото з телеграм-каналу Shot



Фото, які поширюють бойовики / Світлини з телеграм-каналу Shot

Бойовики самі підривають інфраструктуру

Лише напередодні в ООС попередили, що бойовики на Донбасі вчиняють провокації, самі підриваючи об'єкти інфраструктури. Таким чином вони цинічно намагаються перекласти вину на Україну.

Російські маріонетки продукують фейки

На тлі загострення на Донбасі російська пропагандистська машина працює у посиленому режимі. Очевидно, що окупанти намагаються дестабілізувати ситуацію всередині України, поширюючи такі фейки.

Наприклад, 21 лютого окупанти заявили, що нібито підірвали дві "українські" БМП, які перетнули кордон, та "взяли у полон військового". У ЗСУ одразу ж назвали цю інформацію фейком.

Раніше російська ФСБ стверджувала про "обстріл" прикордонного пункту в Ростовській області. Це одразу прокоментували у РНБО. Олексій Данілов спростував цинічні звинувачення.

Важливо – Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу: