Однак країна-агресор не перестає брехати. Директор ФСБ Бортніков на Радбезі 21 лютого зробив маразматичну заяву про те, що "вдалося взяти у полон одного з "військових", пише 24 канал.

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Росія поширює фейк про "підрив на кордоні"

Кремлівські пропагандисти поширили фейк міністерства оборони Росії, що вночі на кордоні знищили п'ять "українських диверсантів" і підірвали дві бойові машини піхоти "української армії".

Абсурдності цій інформації додає той факт, що нині поблизу України сконцентровано близько 150 тисяч російських військ. Однак в уяві Кремля п'ять бійців могли піти на таку кількість солдатів.

Зверніть увагу! ЗСУ в коментарі 24 каналу назвали інформацію міноборони Росії – фейком.

Фейк Росії про обстріл прикордонного пункту

Росія поширила фейк про те, що Україна "обстріляла прикордонний пункт" у Ростовській області.

Цікаво те, що це "прикордонний пункт" більше нагадує сарай. На відео, яке оприлюднили з місця події, видно зруйновану маленьку будівлю, що розташована посеред кущів та дерев. Поруч із нею стоїть ще якась незрозуміла споруда з дашком, російський прапор і палиці.

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