Цю інформацію поширили у російських ЗМІ та телеграм-каналах, повідомляє 24 канал. Мовляв, з "диверсійно-розвідувальною групою" "справились" прикордонники та військові.
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У міноборони Росії кажуть про "розвідувально-диверсійну групу українців"
За інформацією Південного військового округу, знищені 5 "порушників", постраждалих серед російських військових нема.
На російській території навіть "засікли" начебто "БМП з України"
Ба більше, у міноборони Росії пішли далі: за диверсантами нібито виїхали 2 "українські БМП". Машини перетнули російський кордон, де їх, запевняють у військовому відомстві, і знищили.
Російські прикордонники звернулись до командування з проханням про підкріплення. Військові мають допомагати їм прикривати держкордон.
Які деталі "диверсії" повідомили у Південному військовому окрузі Росії:
- Інцидент начебто стався в районі станиці Митякінська Тарасовського району Ростовської області.
- Мовляв, близько 6 ранку російські прикордонники виявили "проникнення диверсантів".
- Вже під час того, як тривав "бій" на території Росії і в'їхали "українські" БМП.
- Їх, згідно з легендою, і знищили російські військові, що саме при були на "допомогу".
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