Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив під час форуму "Безпечні та заможні громади майбутнього". Данілов спростував усю інформацію, яку раніше оприлюднила ФСБ.

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Українські військові ведуть вогонь лише, коли є загроза життю

Секретар РНБО зазначив, що українські військові ведуть вогонь лише у випадку, якщо є загроза життю нашим військовим. До цих обстрілів, про які говорять у Москві, Україна не має жодного відношення.

Ми попереджали, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити все, що завгодно і ми до цього готові,

– сказав Данілов.

У РНБО кажуть, що Україна повністю розуміє, що відбувається з безпекою і готова до викликів. Спровокувати Україну такими діями у Росії не вийде.

Черговий фейк про "обстріли" від Росії: коротко

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про "обстріл" прикордонного пункту в Ростовській області.

Снаряд начебто повністю зруйнував будівлю за 150 метрів від українського кордону.

У Росії запевняють, що за "обстрілом" стоїть ЗСУ.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про ще кілька випадків, коли боєприпаси вибухали у цьому районі.

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