Про снаряд російські ЗМІ повідомляють з посиланням на власні джерела. Фото боєприпасу, який начебто впав на території Тарасовського району, поширили у телеграм-каналах.

До теми Незалежні російські журналісти "злили" темник Путіна про висвітлення ситуації щодо України

У СК порушили через це кримінальну справу

На черговий фейк одразу кинулись реагувати у Слідчому комітеті Росії. Голова СК Олександр Бастрикін дав наказ порушити кримінальну справу через розірваний снаряд. Ба більше, ще одну справу він сказав порушити за фактом вибуху "УАЗика" в центрі окупованого Донецька.

Новина доповнюється...