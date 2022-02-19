Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на джерела. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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Засоби масової інформації країни-агресора також пишуть, що унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Згодом у мережі з'явилися фотографії, нібито зроблені на місці інциденту.
Росія заявила про вибух поблизу кордону з Україною / Фото з телеграм-каналу SHOT
Росія ввела режим надзвичайних ситуацій
Росія запровадила режим надзвичайних ситуацій на території Ростовської області. У ФСБ вказують, що всі прикордонні пункти пропуску працюють лише на в'їзд до країни-агресора.
Жителів окупованого Донбасу, яких примусово евакуювали, можуть спрямувати у сім регіонів Росії.
Окупанти влаштовують провокації на Донбасі
- Окупанти обстрілюють мирне населення на Донбасі. Однак звинувачують вони у цьому ЗСУ. Мовляв, наші військові отримали наказ про силове повернення окупованих територій.
- Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов це заперечив і зазначив, що Україна не піде на такий крок, оскільки він може загрожувати життю цивільного населення.
- Не вірять фейкам Росії й міжнародні партнери, а Джо Байден заявив, що це навіть не відповідає логіці. Адже не можливо готуватися до нападу, коли кордонів тисячі ворожих військ.