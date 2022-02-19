Мовиться про Сергія Горенка. Окупант неприкрито вихвалявся своєю безпосередньою участю у веденні вогню по українцях зі 122-міліметрової гаубиці.

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Бойовики неприкрито хваляться, що стріляють із забороненої зброї

Так званий "генеральний прокурор" луганської окупаційної влади Сергій Горенко опублікував в інстаграмі відео (його вже видалено, до слова) 18 лютого, у якому особисто бере участь у стрілянині з забороненої мінськими домовленостями гаубиці калібру 122 міліметри.

Сам Горенко поставив геопозицію – Станиця Луганська. Якраз цей населений пункт перебуває під вогнем бойовиків, і саме там 18 лютого вороги влучили у дитячий садок.

Евакуюємо людей, стоїмо на рубежі!

– так підписав відео провокатор.

Дійсно, стріляють бойовики, евакуюють людей (в Росію причому) теж бойовики, і відкрито про це кажуть. А Україна у цей час змушена виправдовуватися, що не нападає і не планує збройним шляхом відвойовувати Донбас.

Як "генпрокурор" хвалився пострілами з забороненої зброї: дивіться відео

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