Поки що деталей щодо причин вибуху та можливих постраждалих в мережі не повідомляють. Однак користувачі кажуть, що горить заправка.

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Вибухи не підтверджені

За даними користувачів мережі, уночі в місті вдруге пролунав вибух, після якого виникла пожежа. Підозрюють, що палає газова заправка в окупованому місті.

Пожежа після вибуху на заправці: дивіться відео

Зауважте! Поки що немає підтвердження інформації про те, чи справді ці вибухи відбувалися у місті.

Загострення на Донбасі: головне

Росія заявляє про те, що відводить частину військ від українських кордонів. Однак у Пентагоні переконують, що Кремль навпаки посилює свої позиції.

Бойовики на Донбасі від ранку 17 лютого активно відкривають вогонь по українських позиціях. Загалом за дві доби російські найманці понад 110 разів порушили режим тиші.

Водночас російські найманці оголосили про "евакуацію" мирного населення. Мешканців окупованих територій хочуть вивезти у Ростовську область.

Президент США Джо Байден виступив з терміновим зверненням щодо ситуації в Україні. За його словами, Путін уже ухвалив рішення про напад на Україну.

Джо Байден про російську загрозу: дивіться відео