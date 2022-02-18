Відео пожежі оприлюднили у мережі. На опублікованих кадрах видно, що у небі над окупованим Луганськом здіймається полум'я. Водночас згодом з'ясувалося, що щонайменше одне відео начебто "вибуху газопроводу" – минулорічне.
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Російські ЗМІ повідомили, що на місці інциденту працюють рятувальники. Також туди начебто прибули фахівці з "Луганськгазу".
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Вибух у Донецьку
В окупованому Донецьку 18 лютого також прогримів вибух. Біля будівлі так званого "уряду" окупантів вибухнула автівка.
Згодом повідомили, що вона належала Денису Синенкову – очільнику так званої "міліції" на окупованій Донеччині. Бойовик не постраждав.
У Центрі стратегічних комунікацій вже повідомили: вибух автівки – свідома провокація з боку бойовиків. Є ціла низка факторів, які свідчать про це. Україна неодноразово заявляла, що не збирається атакувати окуповані території. Саме бойовики зацікавленні у роздуванні конфлікту.
Тим часом у Донецьку підвищили заходи безпеки. Розмістити вибухівку біля окупаційної адміністрації можна лише за вказівкою вищого окупаційного керівництва.
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