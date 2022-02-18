Деталі "епічних" окупантських сварок розкрив російський журналіст Ілля Барабанов. Він оприлюднив заяву ватажка бойовиків Сергія Козлова.

Зауважте Перші автобуси з евакуйованими з Донбасу прибули до Росії

Окупант голосить, що евакуацію не підтримують чимало бойовиків. Козлов бідкається: він відкрито заявив, що боїться, але товариші-окупанти не зреагували.

За словами Козлова, формувати колони з мирними жителями – небезпечно, бо це начебто "ставить їх під удар ворожої артилерії". Окупант також запропонував ватажку окупантів Луганщини Леоніду Пасічнику та його соратникам сісти у машину й проїхатися у середині колони. Бажано – з родинами.

Бойовики самі можуть підривати автобуси

Страх Козлова – небезпідставний. От тільки панікує окупант не через "ворогів". Зірвати автобуси з "евакуйованими" можуть самі бойовики.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів: російські сили можуть вчиняти на окупованих територіях провокації.

Ми не можемо сказати, що вони можуть вигадати – чи розривати автобуси, в яких будуть пересуватись ті люди, яким вони пропонують переїхати в Ростов чи Ростовську область, чи вони будуть підривати будинки – нам це невідомо й ми до цього не маємо жодного стосунку,

– заявив Данілов.

Україна – не ворог для цивільних з Донбасу

Ірина Верещук – очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – заявила, що Україна не є ворогом для цивільного населення окупованих частин Донбасу.

Єдиний ворог України – російський окупант.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не звільнятиме окуповані території силою. Українська сторона цінує життя мирних жителів Донбасу.

Допис "Барабанов"

Ви навряд чи повірите, але в ЛНР у зв'язку з останніми подіями стався РОЗКОЛ ЕЛІТ.

Заява голови уряду ЛНР Сергія Козлова.

"Шановні громадяни, мешканці нашої республіки!

Вимушений терміново звернеться до вас із дуже важливим повідомленням!

Евакуація, яку оголосила влада в особі Леоніда Пасічника, не викликає підтримки багатьох військових республіки, які знайомі із ситуацією. Ми не маємо права так спішно формувати колони з мирними громадянами, дітьми, жінками та ставити їх під удар ворожої артилерії.

Я озвучував свою позицію всіма доступними методами, але мене не почули. І так, пропоную товаришу Пасічнику та іншим особам, які пішли на такий крок, брати свої машини разом із родичами та їхати в середині колони.

Шановні громадяни республіки закликаю вас не панікувати та спробувати не створювати масового скупчення людей, колон автомобілів, автобусів тощо. Це питання вашого життя та здоров'я.

Упевнений, сьогодні, як ніколи, нам потрібна єдність у захисті наших будинків та міст республіки.

Віримо, що незабаром нашу незалежність визнає президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін.

Бойовики оголосили про евакуацію населення: дивіться відео