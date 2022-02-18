Детали "эпичных" оккупантских ссор раскрыл российский журналист Илья Барабанов. Он обнародовал заявление главаря боевиков Сергея Козлова.

Заметьте Первые автобусы с эвакуированными из Донбасса прибыли в Россию

Оккупант голосит, что "эвакуацию" не поддерживают многие боевики. Козлов жалуется: он открыто заявил, что боится, но товарищи-оккупанты не среагировали.

По словам Козлова, формировать колонны с мирными жителями – опасно, потому что это якобы "ставит их под удар вражеской артиллерии". Оккупант также предложил главарю оккупантов Луганщины Леониду Пасечнику и его соратникам сесть в машину и проехаться в середине колонны. Желательно – с семьями.

Боевики сами могут взрывать автобусы

Страх Козлова – небезоснователен. Вот только паникует оккупант не из-за "врагов". Взорвать автобусы с "эвакуированными" могут сами боевики.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал: российские силы могут совершать на оккупированных территориях провокации.

Мы не можем сказать, что они могут придумать – то ли взрывать автобусы, в которых будут передвигаться те люди, которым они предлагают переехать в Ростов или Ростовскую область, то ли они будут взрывать дома – нам это неизвестно, и мы к этому не имеем никакого отношения

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