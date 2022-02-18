Соответствующее заявление о жителях оккупированных земель глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сделала на совместном с Алексеем Даниловым брифинге, сообщает 24 канал.

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Враг для Украины – российский оккупант

Украина не является врагом для мирных жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, потому что это – наши люди,

– отметила Верещук.

И уточнила, что единственным врагом Украины является российский оккупант. Министр также добавила, что украинская сторона видит все попытки государства-агрессора нагнетать ситуацию и создавать информационный фон, по которому начинаются панические настроения, а также эвакуация, которая сопровождается дезинформацией со стороны российских СМИ.

"Мы понимаем, что в этом есть большой смысл, который закладывает Россия – расшатать ситуацию, заставить нас идти на уступки, объяснять, что происходит", – пояснила глава Минреинтеграции. Однако заверила, что Украина не боится ответственности, а власть знает, что делать.

Обострение на Донбассе: коротко

Боевики на Донбассе значительно активизировались 17 февраля, в течение суток 60 раз нарушив режим перемирия. В результате атак врага пострадали 2 военных и 2 мирных жителей.

Войска оккупанта били по детскому саду и железнодорожной станции в Станице Луганской, а также обстреляли лицей и жилые кварталы во Врубовке. В заведениях в то время были дети и персонал.

Украинская власть и международное сообщество осудили такие действия оккупантов. В то же время в России попытались то переложить вину за обстрелы на Украину, а то и вообще оспорить факт открытия огня.

Обстрелы на Донбассе не прекращаются и 18 февраля. По состоянию на 17:00 боевики уже 53 раза атаковали украинские позиции. Более того – они цинично перемещают свою артиллерию к жилым домам, чтобы прикрываться мирным населением.

Кроме того, оккупанты сообщили, что местное население Донбасса будут эвакуировать в Россию, а именно в Ростовскую область. Боевики распространяют фейк о том, что ВСУ якобы собираются наступать.

В оккупированном Донецке из-за этого возникла паника.

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