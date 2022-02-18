Видео пожара обнародовали в сети. На опубликованных кадрах видно, что в небе над оккупированным Луганском поднимается пламя.

Заметьте Сами придумали, сами испугались: боевики на Донбассе разругались из-за "эвакуации"

На месте инцидента работают спасатели. Также туда прибыли специалисты из "Луганскгаза".

Заметьте! По данным местных телеграм-каналов, пожар уже потушили.

Взрыв в Луганске: смотрите видео

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Взрыв в Донецке

В оккупированном Донецке 18 февраля тоже прогремел взрыв. Возле здания так называемого "правительства" оккупантов взорвалась машина.

Впоследствии сообщили, что она принадлежала Денису Синенкову – главе так называемой "милиции" на оккупированной Донетчине. Боевик не пострадал.

В Центре стратегических коммуникаций уже сообщили: взрыв машины – сознательная провокация со стороны боевиков. Есть целый ряд факторов, которые свидетельствуют об этом. Украина неоднократно заявляла, что не собирается атаковать оккупированные территории. Именно боевики заинтересованы в раздувании конфликта.

Тем временем в Донецке повысили меры безопасности. Разместить взрывчатку возле оккупационной администрации можно только по указанию высшего оккупационного руководства.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Так что даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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