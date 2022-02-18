Бойовики уже відправили автобуси з дітьми

На такі показники сподіваються у псевдореспубліках. З окупованої Донеччини до Росії уже відправили автобуси з дітьми-сиротами.

Зауважте Старших людей і дітей вивозять з Донбасу фактично силоміць, – Денісова

У коментарях російським ЗМІ ватажок бойовиків Денис Пушилін заявив про наміри вивезти з території окупованої Донеччини кілька тисяч осіб. З окупованої частини Донецької області вже виїхали перші автобуси до Росії.

Також евакуацію оголосили й на окупованій території Луганщини. Там планують почати вивозити мешканців населених пунктів біля лінії розмежування.

У Росії, де після заяв бойовиків казали, що вперше чують про евакуацію, вже активно готуються до "прийому біженців".

Евакуація з окупованих територій

Ватажки бойовиків на Донбасі 18 лютого заявили про евакуацію мирного населення у Ростовську область Росії. Це викликало паніку серед мешканців окупованих територій. За інформацією російських ЗМІ, перші автобуси з дітьми уже виїхали до Росії.

Однак і місцева влада в Ростові й Кремль заявили про те, що дізналися з новин про евакуацію. Та згодом очільник Кремля Володимир Путін підписав наказ про виплату 10 тисяч рублів тим, хто виїхав з окупованого Донбасу.

Секретар РНБО Олексій Данілов, як й Офіс Президента, переконаний, що Росія може використати евакуацію для провокацій.

Міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук закликала мешканців окупованих територій виїхати на територію України, замість того, щоб евакуюватися до Росії.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що чоловікам призовного віку заборонили виїжджати з окупованих територій. Водночас дітей зі спецзакладів та літніх людей вивозять примусово.

Данілов прокоментував можливу загрозу Росії: дивіться відео