Боевики уже отправили автобусы с детьми

На такие показатели надеются в псевдореспубликах. Из оккупированной Донетчины в Россию уже отправили автобусы с детьми-сиротами.

Заметьте Старших людей и детей вывозят с Донбасса фактически силой, – Денисова

В комментариях российским СМИ главарь боевиков Денис Пушилин заявил о намерениях вывезти с территории оккупированной Донетчины несколько тысяч человек. Из оккупированной части Донецкой области уже выехали первые автобусы в Россию.

Также эвакуацию объявили и на оккупированной территории Луганщины. Там планируют начать вывозить жителей населенных пунктов возле линии разграничения.

В России, где после заявлений боевиков говорили, что впервые слышат об эвакуации, уже активно готовятся к "приему беженцев".

Эвакуация с оккупированных территорий

Главари боевиков на Донбассе 18 февраля заявили об эвакуации мирного населения в Ростовскую область России. Это вызвало панику среди жителей оккупированных территорий. По информации российских СМИ, первые автобусы с детьми уже выехали в Россию.

Однако и местные власти в Ростове, и Кремль заявили о том, что узнали из новостей об эвакуации. Но впоследствии глава Кремля Владимир Путин подписал приказ о выплате 10 тысяч рублей тем, кто выехал из оккупированного Донбасса.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, как и Офис Президента, убежден, что Россия может использовать эвакуацию для провокаций.

Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала жителей оккупированных территорий выехать на территорию Украины, вместо того, чтобы эвакуироваться в Россию.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что мужчинам призывного возраста запретили выезжать с оккупированных территорий. В то же время детей из спецучреждений и пожилых людей вывозят принудительно.

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