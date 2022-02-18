Мужчин, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, призывают "встать на защиту". Поэтому их не будут вывозить в Россию.
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Людей вывозят в Россию силой
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что боевики запрещают покидать оккупированную территорию мужчинам призывного возраста и тем, кто не получил российский паспорт. Пожилых людей и детей из спецучреждений вывозят в Россию фактически силой.
В то же время омбудсмен подчеркнула, что причин для эвакуации нет. Об этом свидетельствуют и данные опроса правозащитных организаций. Денисова подчеркнула, что Россия использует так называемую "эвакуацию" для эскалации. Денисова также обратилась к жителям оккупированных территорий.
Дорогие украинские граждане, особенно те, которые живут на временно оккупированных территориях Украины, призываю вас не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие,
– призвала Денисова.
Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что действия боевиков противоречат нормам международного права. Поэтому Денисова призвала мировое сообщество отреагировать на это.
Эвакуация людей со временно оккупированных территорий
- Главари боевиков на Донбассе 18 февраля заявили об эвакуации мирного населения в Ростовскую область России.
- Среди жителей оккупированных территорий началась паника. По информации российских СМИ, первые автобусы с детьми уже выехали в Россию.
- Однако и местные власти в Ростове, и Кремль заявили о том, что узнали из новостей об эвакуации. Но впоследствии глава Кремля Владимир Путин подписал приказ о выплате 10 тысяч рублей тем, кто выехал из оккупированного Донбасса.
- Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук обратилпсь к жителям временно оккупированных территорий с призывом выехать на подконтрольную Украине территорию, вместо того чтобы ехать в Россию.
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