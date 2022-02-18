Соответствующее заявление сделал спикер Владимира Путина Дмитрий Песков. Это случилось сразу после заявления пророссийских боевиков об "эвакуации".
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Кремль говорит, что не знает об эвакуации
Дмитрий Песков заявил, якобы он не знает, что сейчас происходит на территории самопровозглашенной "республики" на оккупированной Россией части Донбасса.
Я не знаю, что сейчас происходит у (пророссийского главаря оккупантов – 24 канал) Пушилина,
– сказал Песков.
Также спикер заверил, что якобы не знает, согласована ли так называемая эвакуация в Россию с самой страной.
Относительно выезда людей Дмитрий Песков заявил: "Я не знаю, что там (говорится об оккупированных территориях – 24 канал) происходит".
Песков не знает, примет ли Россия людей
Отвечая на вопрос, готова ли Россия принять у себя так называемых "беженцев", Песков четко не сказал.
"Я не знаю, с кем были контакты, я не имею информации", – подытожил спикер Путина.
Что известно о так называемой "эвакуации" из ОРДЛО
- 18 февраля главарь боевиков заявил о начале эвакуации населения с территории оккупированной Донецкой области. Людей хотят отвезти в Ростовскую область.
- Прежде всего речь шла о женщинах, детях и пожилых людях. Причина такого решения якобы то, что Киев "увеличивает атаки и наращивает войска и технику", хотя на самом деле этим занимается Россия.
- Кроме того, в оккупированном Донецке заработала сирена "гражданской обороны". Якобы из-за того, что Киев будет наступать.
- Хотя еще 17 февраля Вооруженные Силы Украины предупредили о провокациях оккупантов.
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