Відповідну заяву зробив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Це трапилось одразу після заяви проросійських бойовиків про "евакуацію".
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Кремль каже, що не знає про евакуацію
Дмитро Пєсков заявив нібито він не знає, що наразі відбувається на території самопроголошеної "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу.
Я не знаю, що зараз відбувається у (проросійського ватажка окупантів – 24 канал) Пушиліна,
– сказав Пєсков.
Також речник запевнив, що нібито не знає, чи так звана евакуація в Росію узгоджена з самою країною.
Щодо виїзду людей Дмитро Пєсков заявив: "Я не знаю, що там (мовиться про окуповані території – 24 канал) відбувається".
Пєсков не знає, чи прийме Росія людей
Відповідаючи на питання, чи готова Росія прийняти у себе так званих "біженців" Пєсков чітко не сказав.
"Я не знаю, з ким були контакти, я не маю інформації", – підсумував речник Путіна.
Що відомо про так звану "евакуацію" з ОРДЛО
- 18 лютого ватажок бойовиків заявив про початок евакуації населення з території окупованої Донеччини. Людей хочуть відвезти у Ростовську область.
- Насамперед мовилось про жінок, дітей та літніх людей. Причина такого рішення нібито те, що Київ "збільшує атаки та нарощує війська і техніку", хоч насправді цим займається Росія.
- Окрім того, окупанти в окупованому Донецьку запрацювала сирена "громадянської оборони". Нібито через те, що Київ буде наступати.
- Хоч ще 17 лютого Збройні сили України попередили про провокації окупантів.
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