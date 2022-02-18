Відповідну заяву зробив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Це трапилось одразу після заяви проросійських бойовиків про "евакуацію".

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Кремль каже, що не знає про евакуацію

Дмитро Пєсков заявив нібито він не знає, що наразі відбувається на території самопроголошеної "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу.

Я не знаю, що зараз відбувається у (проросійського ватажка окупантів – 24 канал) Пушиліна,
– сказав Пєсков.

Також речник запевнив, що нібито не знає, чи так звана евакуація в Росію узгоджена з самою країною.
Щодо виїзду людей Дмитро Пєсков заявив: "Я не знаю, що там (мовиться про окуповані території – 24 канал) відбувається".

Пєсков не знає, чи прийме Росія людей

Відповідаючи на питання, чи готова Росія прийняти у себе так званих "біженців" Пєсков чітко не сказав.

"Я не знаю, з ким були контакти, я не маю інформації", – підсумував речник Путіна.

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