Відповідну заяву про евакуацію населення в ефірі пропагандистської програми зробив один із ватажків бойовиків на Донбасі, повідомляє 24 канал.

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З окупованих територій евакуйовуватимуть людей

Зі сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку,

– заявив бойовик.

Він додав, що жителів окупованого Донбасу готова прийняти Ростовська область, а "перехід через пункти пропуску на кордоні пришвидшать".

Прихильник Росії традиційно спробував перекласти вину на Україну. Мовляв, це вона "збільшує атаки та нарощує війська і техніку", а не Москва. А тоді ще й цинічно використав мирне населення, заявивши, що "українці спрямовують на них зброю, готують масштабне вторгнення". Тобто терорист описав наміри держави-агресорки та видав їх за українські.

Заяву про евакуацію зробив і ватажок бойовиків на Луганщині Леонід Пасічник. Щобільше, він закликав чоловіків з окупованих територій взяти до рук зброю.

"Ще раз звертаюся до всіх чоловіків, які здатні тримати в руках зброю, стати на захист своєї землі", – заявив терорист.

ЗСУ попереджали про провокації

Ще ввечері 17 лютого у російських телеграм-каналах почали поширювати інформацію про підготовку до евакуації населення. Мовилося нібито про селища, розташовані з обох сторін лінії розмежування.

На це одразу ж відреагували у Збройних силах. Генерал-лейтенант Валерій Залужний наголосив, що українська армія не планує жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних жителів. Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант, тобто Росія.

Також головнокомандувач ЗСУ попередив, що будь-яка шкода, яка може бути завдана людям чи об'єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією.

Загострення на Донбасі: коротко

Бойовики на Донбасі значно активізувалися 17 лютого, протягом доби 60 разів порушивши режим перемир'я. У результаті атак ворога постраждали 2 військових та 2 мирних жителів.

Війська окупанта гатили по дитячому садочку та залізничній станції у Станиці Луганській, а також обстріляли ліцей та житлові квартали у Врубівці. У закладах у той час були діти та персонал.

Українська влада та міжнародна спільнота засудила такі дії окупантів. Водночас у Росії спробували то перекласти вину за обстріли на Україну, то взагалі заперечити факт відкриття вогню.

Обстріли на Донбасі не припиняються і 18 лютого. Станом на 14:00 ранку окупанти вже 45 разів порушили режим припинення вогню. Під вогонь потрапила ділянка неподалік залізничної станції Скотувата. У цей час там працювали робітники.

У місті Щастя, що на Луганщині, проросійські бойовики обстріляли пожежну частину. Поцілили також у житловий будинок села Артема.

Крім того, під обстріл російських найманців потрапив гуманітарний конвой Червоного Хреста. Це сталось на КПВВ "Щастя", що в Луганській області.

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