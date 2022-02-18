Станом на 9:00 ранку окупанти вже 20 разів порушили режим припинення вогню. З них 15 разів вони використали заборонене мінськими домовленостями озброєння.

До теми Російська пропаганда заплуталась у фейках про обстріл дитсадка

Яку зброю використовують сили противника:

артилерійські системи калібру 122 міліметри,

міномети калібру 120 міліметрів та 82 міліметри,

гранатомети різних систем,

озброєння бойової машини піхоти

великокаліберні кулемети.



Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків,

– розповіли у штабі Операції Об'єднаних сил.

Втрат та потерпілих серед наших захисників вранці 18 лютого немає. Українські військові кажуть, що контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Читайте також На окупованих територіях планують евакуацію людей: ЗСУ попередили про провокації

Збільшення обстрілів бойовиків на Донбасі: коротко

За 17 лютого бойовики обстріляли понад 30 населених пунктів на Донеччині та Луганщині.

Під вогонь потрапив дитячий садок у Станиці Луганській та школа у Врубівці.

За добу було зафіксовано 60 порушень режиму тиші з боку бойовиків.

43 рази ворожі сили застосували заборонене озброєння.

Отримали поранення двоє військових та двоє цивільних людей.

Українське МЗС закликало міжнародну спільноту засудити обстріли на Донбасі.

Тим часом у Кремлі цинічно відреагували на обстріли на Донбасі: коротко

Текст публікації штабу ООС:

Сьогодні, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, 15 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 міліметри, міномети калібру 120 та 82 міліметри, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.