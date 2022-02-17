Із них 30 зі застосуванням забороненого озброєння. Про це повідомили у штабі ООС.

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Російські окупаційні війська 17 лютого обстріляли:

Новотошківське – з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів і станкових протитанкових гранатометів.

Водяне – з мінометів калібру 120 міліметрів, станкових протитанкових гранатометів і автоматичних станкових гранатометів.

Трудівське – з мінометів калібру 82 міліметри.

Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Старий Айдар і Мар'їнку – з мінометів калібру 120 міліметрів.

Південне та Майорськ – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних станкових гранатометів.

Лобачеве – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних станкових гранатометів.

Новоселівку Другу – з протитанкових ракетних комплексів.

Луганське – з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів.

Мар'їнку – з мінометів калібру 120 міліметрів, 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Світлодарськ – з мінометів калібру 120 міліметрів і великокаліберних кулеметів.

Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри.

Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів.

Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів.

Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький – з мінометів калібру 120 міліметрів.

Новозванівку – з артилерії калібру 152 міліметри.

Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також автоматичних станкових гранатометів.

Піски – з мінометів калібру 82 міліметри, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Гольмівський – з мінометів калібру 120 міліметрів та автоматичних станкових гранатометів.

Хрящівку – з артилерії калібру 122 міліметри.

Сизе – з артилерії калібру 122 міліметри.

Опитне – з мінометів калібру 120 міліметрів.

Від дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний,

– вказали у штабі.

Водночас поранень внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ зазнали двоє цивільних осіб.

До теми Бойовики свідомо збільшують кількість провокацій перед засіданням ООН, – Резніков про обстріли

Зеленський відвідав передову

Володимир Зеленський 16 лютого вирушив на Донбас – це плановий візит у зону ООС.

Сергій Никифоров наголосив, що загострення ситуації не вплине на маршрут президента.

Речник глави держави наголосив, що Володимир Зеленський провів екстрену розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Політики обговорили обстріли 17 лютого.

Президент Зеленський здійснює візит в зону ООС: дивіться відео