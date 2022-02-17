Із них 30 зі застосуванням забороненого озброєння. Про це повідомили у штабі ООС.

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Російські окупаційні війська 17 лютого обстріляли:

  • Новотошківське – з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів і станкових протитанкових гранатометів.
  • Водяне – з мінометів калібру 120 міліметрів, станкових протитанкових гранатометів і автоматичних станкових гранатометів.
  • Трудівське – з мінометів калібру 82 міліметри.
  • Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • Старий Айдар і Мар'їнку – з мінометів калібру 120 міліметрів.
  • Південне та Майорськ – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних станкових гранатометів.
  • Лобачеве – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних станкових гранатометів.
  • Новоселівку Другу – з протитанкових ракетних комплексів.
  • Луганське – з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів.
  • Мар'їнку – з мінометів калібру 120 міліметрів, 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Світлодарськ – з мінометів калібру 120 міліметрів і великокаліберних кулеметів.
  • Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри.
  • Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів.
  • Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький – з мінометів калібру 120 міліметрів.
  • Новозванівку – з артилерії калібру 152 міліметри.
  • Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також автоматичних станкових гранатометів.
  • Піски – з мінометів калібру 82 міліметри, ручних та станкових протитанкових гранатометів.
  • Гольмівський – з мінометів калібру 120 міліметрів та автоматичних станкових гранатометів.
  • Хрящівку – з артилерії калібру 122 міліметри.
  • Сизе – з артилерії калібру 122 міліметри.
  • Опитне – з мінометів калібру 120 міліметрів.

Від дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний,
– вказали у штабі.

Водночас поранень внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ зазнали двоє цивільних осіб.

До теми Бойовики свідомо збільшують кількість провокацій перед засіданням ООН, – Резніков про обстріли

Зеленський відвідав передову

  • Володимир Зеленський 16 лютого вирушив на Донбас – це плановий візит у зону ООС.
  • Сергій Никифоров наголосив, що загострення ситуації не вплине на маршрут президента.
  • Речник глави держави наголосив, що Володимир Зеленський провів екстрену розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Політики обговорили обстріли 17 лютого.

Президент Зеленський здійснює візит в зону ООС: дивіться відео