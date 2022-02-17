За словами Елізабет Трасс, Велика Британія робитиме все можливе, щоб запобігти таким діям Кремля. Про це дипломатка заявила під час спільного брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою, інформує 24 канал.

Зауважте Бойовики свідомо збільшують кількість провокацій перед засіданням ООН, – Резніков про обстріли

Росія є агресором

Міністерка закордонних справ Великої Британії наголосила на підтримці України. Елізабет Трасс рішуче заявила про те, що Росія є агресором.

Ми будемо продовжувати виявляти ці операції "під фальшивим прапором", будемо продовжувати виявляти їхні кібератаки й спроби підірвати стабільність в Україні,

– заявила Трасс.

Також очільниця британського МЗС підкреслила, що Україна є вільною, демократичною та незалежною державою. Трасс наголосила на тому, що Росія в міжнародних договорах погодилася поважати суверенітет України, зокрема і в Будапештському меморандумі.

Загострення на Донбасі: головне

17 лютого бойовики на Донбасі почали активно атакувати українські позиції на Донбасі. Зокрема у Станиці Луганській снаряд влучив у дитячий садок, у якому перебувало близько 20 дітей. Двоє працівників закладу отримали контузію.

Крім того, окупанти влучили у двір школи, в якій перебувало 30 учнів та 14 працівників. На щастя, ніхто не постраждав.

Загалом бойовики 39 разів відкрили вогонь, унаслідок чого постраждало 4 осіб – 2 військових та 2 цивільних.

Через провокації Україна вимагає термінового проведення засідання Тристоронньої контактної групи.

Фейки Кремля про провокації на Донбасі: дивіться у випуску "На цю хвилину"