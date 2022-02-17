По словам Элизабет Трасс, Великобритания будет делать все возможное, чтобы предотвратить такие действия Кремля. Об этом дипломат заявила во время совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, информирует 24 канал.

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Россия является агрессором

Министерство иностранных дел Великобритании отметило поддержку Украины. Элизабет Трасс решительно заявила о том, что Россия является агрессором.

Мы будем продолжать выявлять эти операции "под фальшивым флагом", будем продолжать выявлять их кибератаки и попытки подорвать стабильность в Украине,

– заявила Трасс.

Также глава британского МИД подчеркнула, что Украина является свободным, демократическим и независимым государством. Трасс отметила, что Россия в международных договорах согласилась уважать суверенитет Украины, в том числе и в Будапештском меморандуме.

Обострение на Донбассе: главное

17 февраля боевики на Донбассе начали активно атаковать украинские позиции на Донбассе. В частности, в Станице Луганский снаряд попал в детский сад, в котором находилось около 20 детей. Двое работников заведения получили контузию.

Кроме того, оккупанты попали во двор школы, в которой находились 30 учеников и 14 работников. К счастью, никто не пострадал.

В общей сложности боевики 39 раз открыли огонь, в результате чего пострадали 4 человека – 2 военных и 2 гражданских.

Из-за провокации Украина требует срочного проведения заседания Трехсторонней контактной группы.

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