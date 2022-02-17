По словам министра обороны, оккупанты ведут прицельные обстрелы, которые угрожают мирному населению. В то же время Кремль активно использует пропаганду, чтобы обосновать агрессию против Украины.
Обратите внимание Из-за обстрелов на Донбассе: Украина требует созвать экстренное заседание ТКГ
Украина сотрудничает с международными партнерами
Алексей Резников подчеркнул, что Украина придерживается всех взятых на себя обязательств, поэтому иностранных партнеров будут информировать о том, что происходит на фронте.
Незаконные вооруженные формирования при поддержке России увеличили количество провокаций. Это сделано сознательно накануне заседания Совета Безопасности ООН, во время которого будет рассматриваться вопрос выполнения минских договоренностей,
– заявил Резников.
Министр обороны добавил, что информацию о провокациях боевиков ожидают в отчетах опровержителей ОБСЕ. Кроме того, по словам Резникова, украинским и иностранным СМИ обеспечат доступ к местам обстрелов, чтобы мир видел объективную информацию.
Кроме того, Резников подчеркнул, что атаки боевиков 17 февраля нужно расследовать.
Провокации боевиков на Донбассе: главное
- 17 февраля боевики начали бить по украинским позициям. За первую половину дня российские наемники около 40 раз открывали огонь.
- Больше всего атак подверглась подконтрольная Украине Станица Луганская. Сначала снаряды боевиков попали в детский сад, в котором было 20 детей. Они не пострадали, однако контузию получили 2 работника. Впоследствии оккупанты попали во двор школы, в которой находилось 30 учеников и 14 работников. К счастью, никто не пострадал.
- Также оккупанты обстреляли Марьинку. Из-за атак пострадала гражданская женщина. Всего из-за атаки ранения получили 2 военных и 2 мирных жителя.
- Из-за провокаций боевиков Украина требует срочного созыва заседания Трехсторонней контактной группы.
Обстрел садика в Станице Луганской: смотрите видео