Из-за действий врага двое украинских военных получили ранения. Сейчас защитники находятся в больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

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Среди пострадавших есть и гражданские

По предварительной информации, среди пострадавших есть и двое гражданских жителей. Больше всего пострадала станица Луганская – по ней наемники выпустили 32 снаряда.

Оккупанты обстреляли детский сад и школу

Снаряд попал в детский сад, где в это время находились дети и воспитатели. Трое работников ЗДО получили контузию. Детей и воспитателей оперативно перевели в укрытие украинские военные. Обстрелы повредили инфраструктуру Станицы Луганской, половина населенного пункта осталась без электричества.

В Врубовке наемники попали в школу, где в это время были ученики и педагоги. К счастью, никто не пострадал. Кроме этого, от обстрела из артсистем был поврежден газопровод, без газоснабжения осталось 70 квартир и около 100 частных домов.

Обратите внимание! По состоянию на 14 часов со стороны оккупантов зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного вооружения.

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Какое оружие использовали оккупанты:

минометы калибра 120 миллиметров;

станковые противотанковые гранатометы,

автоматические станковые гранатометы,

минометы калибра 82 миллиметра,

крупнокалиберные пулеметы,

стрелковое оружие,

артиллерию.

Под обстрел попали такие населенные пункты: Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Старый Айдар, Марьинка, Южное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Зайцево, Авдеевка, Шумы, Майское, Невельское, Донецкий, Новозвановка, Станица Луганская, Пески, Гольмовский, Хрящевка.

Враг хочет обвинить в обстрелах ВСУ

Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения ВСУ в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия,

– отметили в штабе ООС.

Украинские защитники подчеркнули, что открывали ответный огонь, чтобы прекратить активность противника. Речь идет лишь о случаях, когда была угроза жизни.

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Текст публикации штаба ООС:

Сегодня, из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 миллиметра противник выпустил 32 снаряда по Станице Луганской. Повреждено здание детского сада, где в это время находились дети и воспитатели. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания.

По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детского сада получили контузии.

Кроме этого, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубівка. Повреждено здание местной общеобразовательной школы, где в то время находились ученики и преподаватели. К счастью, никто не пострадал. Кроме этого, от обстрелов был поврежден газопровод, без газоснабжения осталось 70 квартир и около 100 частных домов.

В целом, по состоянию на 14 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения